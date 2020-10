Camping-car : de nouveaux profils au volant avec la crise sanitaire

En ces vacances de la Toussaint, le temps est à la détente et au retour à la nature. Et pour certains Français, ce dernier passe par le camping-car. Depuis le déconfinement, le phénomène s’est fortement développé dans l'Hexagone et de nombreux compatriotes ont décidé d’imiter Sylvain et Josette, un couple d’Angevins qui pratique le camping-car depuis des années.

"On a la liberté de partir quand on veut, comme on veut, où on veut, de changer si on n’est pas bien à un endroit", se réjouit Josette, interrogée par TF1 dans le reportage ci-dessous. "Depuis cet été, on a vu beaucoup de camping-caristes nouveaux, qui ont emprunté le camping-car de leur famille pour découvrir leur région", constate de son côté Pascal, un Breton en vacances avec son fils.