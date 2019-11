Le paquet de cigarettes à presque 10 euros : comment se décompose le prix ?

Il y a 30 ans, le paquet de cigarettes coûtait 10 francs. Il coûte désormais six fois plus, 10 euros. Cette barre symbolique a en effet été franchie par quelques marques, comme les brunes françaises, ce vendredi 1er novembre, avec l'augmentation du prix - la neuvième du quinquennat Macron - de 50 centimes. Les marques de référence tournent quant à elles autour de 9,3 euros.

Des prélèvements jugés stratosphériques par Nicolas Marques, économiste et auteur d'une étude sur le sujet. "Généralement, il n'y a pas de taxe sur la taxe. Or, en matière de tabac, vous avez les 20% de TVA standard. Mais en plus, vous avez donc 80% de TVA en plus. Dans votre paquet, vous avez donc autant de tabac que de TVA. Quand vous passez chez le buraliste, vous passez de fait chez le Trésor public", rappelle-t-il ironiquement à TF1.

L'objectif de ces augmentations est clair : faire diminuer la consommation de tabac, qui représente un coût non négligeable pour les finances publiques. Au total, ces taxes rapportent en effet 13 milliards par an à l'Etat. Or les fumeurs coûtent, eux, le double à la Sécurité sociale. La hausse des prix est-elle alors dissuasive ? Il a été prouvé que chaque augmentation de 10% permettait de faire baisser la consommation de 4%. Cela incite notamment les jeunes à ne pas commencer. Au total, plus de 1,5 million de Français ont en tout cas arrêté de fumer ces deux dernières années.