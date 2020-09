Le prix du stationnement fixé en fonction des revenus à Bordeaux et Grenoble ?

Dans les rues de la capitale girondine, garer sa voiture coûte en moyenne 30 euros par mois. Ce tarif pourrait bientôt évoluer. La nouvelle équipe municipale souhaite, d'ici un an, faire payer les abonnements résidentiels mensuels en fonction des revenus des Bordelais : moins chers pour les plus modestes, plus élevés pour les plus aisés. Le maire de Grenoble, lui aussi écologiste, a mis en place cette mesure en 2016, mais elle a été jugée illégale par la justice. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



