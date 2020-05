Le Ségur de la Santé expliqué en chiffres

Les infirmiers gagnent 1 500 euros net par mois en début de carrière, 2 500 en fin de carrière. Ils réclament 300 euros de plus par mois. Une telle augmentation coûterait entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Autre piste évoquée, l'assouplissement du temps de travail. L'hôpital manque d'effectif. Mais comment trouver le financement ? La dette des hôpitaux atteint près de 30 milliards d'euros. L'État s'est déjà engagé à en reprendre 10 milliards.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.