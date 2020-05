Le stationnement redevient en partie payant dans de nombreuses villes

A Metz (Mozelle), les nouvelles mesures concernant les stationnement dureront jusqu'au début du mois de juin. Elles ne sont pas forcément connues de tous les automobilistes. L'objectif de la municipalité est en fait d'aider les habitants à se garer et de faciliter les allées et venues dans la ville, tout en évitant les voitures "ventouses". Une tolérance essentielle pour insuffler un peu de vie à Metz et ainsi soutenir la reprise des commerçants et des restaurateurs.