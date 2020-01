Les bonnes affaires des soldes belges

En Belgique, les soldes débutent ce 3 janvier 2020, soit cinq jours avant celles de l'Hexagone. Les clients frontaliers n'ont pas raté l'occasion et se sont rendus à Tournai, à tout juste 20 minutes en voiture. Pour cette première journée, les commerçants ont frappé fort avec déjà de très gros rabais. Ces derniers veulent écouler rapidement leur stock de marchandises.



