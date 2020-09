Les dépenses des Français rebondissent

Les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus sont toujours dramatiques. Toutefois, on a pu enregistrer cet été un certain regain de la consommation. Ces dernières semaines, les cartes bancaires ont chauffé. Les plus grandes stars de la rentrée ont été les appareils électroniques. Leurs ventes ont bondi de 23%. Vient ensuite le secteur de l'habillement et des achats dans les supermarchés. Les voyages en avion, en bus ou en voiture, eux, ont chuté. Comment expliquer cet engouement ?