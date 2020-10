Les Français épargnent mais payent à crédit : comment l’expliquer ?

Depuis cet été, la consommation en magasin est repartie à la hausse. Mais une fois en caisse, de plus en plus de clients ne payent pas le total d'un coup. Ils préfèrent souscrire à un crédit à la consommation. Choix paradoxal alors que nous n'avons jamais autant épargné. Près de 26 milliards d'euros depuis janvier sur le Livret A. Pourquoi alors s'endetter ?



Selon Mathieu Escarpit, directeur marketing Cofidis, il y a des Français plutôt aisés qui vont, par stratégie financière, profiter des taux bas qui sont sur les marchés et laisser leur épargne fructifier à des taux intéressants. De l'autre côté, il y a des consommateurs qui vont souscrire à des crédits avec de petits montants, notamment sur des sites de e-commerce qui proposent tous des facilités de paiement. Le crédit, préféré donc pour les dépenses non-indispensables, l'argent épargné, conservé en cas de tracas du quotidien ou de problème de santé.



Mais si un Français sur deux se dit prêt à souscrire à un crédit à la consommation, il ne faut jamais oublier qu'il s'accompagne toujours d'intérêts qu'il faudra rembourser.



