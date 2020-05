Les inscriptions au RSA en forte hausse

Le revenu de solidarité active ou RSA est réservé aux adultes sans ressources. Il s'agit de la dernière prestation sociale à laquelle on peut prétendre, faute de droit au chômage. Mais à cause de la crise sanitaire et du confinement, les inscriptions ont fortement augmenté. La Seine-Saint-Denis, la Meurthe-et-Moselle et la Gironde figurent parmi les départements les plus touchés par cette hausse. Quid des profils de ces nouveaux bénéficiaires ?



