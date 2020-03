Les livraisons à domicile ne connaissent pas la crise face au coronavirus

Nous avons rencontré une personne âgée qui applique la consigne d'éviter de se déplacer à la lettre. Alors pour faire ses courses, elle fait appel à un livreur. Bon nombre de seniors optent pour cette solution, comme de plus en plus de nos compatriotes d'ailleurs. Depuis deux semaines, les demandes ont explosé à plus de 70%. Le drive connaît la même augmentation que la livraison.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.