Les prix des billets de bus flambent

Malgré la grève à la SNCF et un trafic encore perturbé sur les rails ce 4 janvier 2020, les vacanciers doivent quand même rentrer chez eux. Nombreux ont opté pour les trajets en bus. À la gare routière parisienne, par exemple, les voyageurs galèrent. Le trajet est en effet plus long et plus cher. Parfois, les tarifs des billets ont même quadruplé. Depuis le début de la grève des transports, certaines compagnies ont enregistré une hausse d'affluence de 100%.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.