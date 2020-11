Les voitures hybrides rechargeables, pas si économiques ?

C’était pourtant l’une des alternatives les plus prometteuses en termes de véhicules moins polluants sur le marché. Selon une étude du Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI et de l’International Council on Clean Transportation (ICCT), les véhicules hybrides rechargeables consommeraient beaucoup plus que prévu, notamment en raison des mauvaises habitudes des usagers.

En effet, dans cette étude qui a examiné près de 104.709 véhicules hybrides rechargeables dans plusieurs pays comme les Etats-Unis, la Chine, la Norvège, les Pays-Bas, le Canada et l’Allemagne, la consommation réelle de ces véhicules serait environ deux à quatre fois supérieure aux prévisions. Cette consommation plus élevée serait notamment due à une faible utilisation de l’électrique. Celle-ci augmente la consommation d’essence, le véhicule étant plus lourd en raison des batteries électriques de 200 kgs.