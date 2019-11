Le cours a grimpé de 14% dès le 1er jour en Bourse : faut-il garder ou vendre ses actions FDJ ?

À peine introduite en Bourse jeudi matin, l'action de la Française des Jeux s'est immédiatement envolée à presque 23 euros. Elle a finalement terminé cette première séance à à 22,70 euros, soit une hausse de 14,07%. Cela valorise désormais le groupe dans son ensemble à 4,3 milliards d'euros.

Au total, plus de 500.000 Français ont été séduits par la privatisation de l'entreprise et ont acheté ses titres - de son côté, l'État, qui détenait 72% de la FDJ, n'en possède plus que 21%. Face à la flambée du cours, les petits porteurs ont-ils désormais intérêt à vendre rapidement ? Certains l'ont fait dès jeudi, d'autres hésitent encore, d'autant que ceux qui garderont le titre dix-huit mois se verront offrir une action pour dix achetées.