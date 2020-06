Loisirs : les piscines privées ont la cote !

C'est l'une des conséquences imprévues du déconfinement et de la météo estivale. Les demandes de construction de piscines privées ont bondi ces dernières semaines. L'Hexagone est déjà le pays européen qui compte le plus de bassins privés. Il en a deux millions et demi. Et dans quelques mois, il y aura beaucoup plus de piscines privées.



