Malus écologique : vers un déplafonnement pour les grosses voitures polluantes ?

Cet abaissement du seuil minimal s'accompagne d'une augmentation du montant du malus minimal, qui passe à 50 euros pour ces 110 g/km (contre 35 euros pour 117 g/km auparavant). L'autre extrémité de la grille est également plus sévère, puisque le plafond est abaissé à 173 g/km (contre 191 g/km). Pour ces véhicules les plus polluants, le tarif est lui aussi revu à la hausse. Le malus atteint en effet désormais 12.500 euros maximum (contre 10.500 euros auparavant).

Concernant les voitures les plus polluantes, généralement les grosses cylindrées, Bruno Le Maire a déjà fait savoir dimanche sur BFM qu'il envisageait un déplafonnement du barème. Malgré leur prix élevé, ces véhicules qui émettent beaucoup de CO2 se vendent en effet de plus en plus. Cela augmente mécaniquement les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Le ministre de l'Economie souhaite donc les taxer davantage, via un amendement qui pourrait être ajouté au projet de loi de Finances avant son adoption définitive. Le malus pourrait ainsi monter jusqu'à 20.000 euros pour 375 g/km.

Bruno Le Maire suggère que les SUV soient aussi concernés. Ces modèles consomment en effet 25% de plus qu'un véhicule classique, tout en représentant 37% des mises en circulation de voitures neuves dans l'Hexagone. Problème : les constructeurs français seraient les plus touchés puisque les SUV les plus vendus sont ceux de Peugeot et Renault.