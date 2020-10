Noël : la course aux cadeaux a déjà commencé

À deux mois des fêtes, les déguisements d'Halloween côtoient les cadeaux de Noël dans un magasin de jouets en région parisienne. À la caisse, la file d'attente s'allonge et les achats de Noël ont trois semaines d'avance. Comme dans la plupart des enseignes, les ventes y sont en hausse de 20% par rapport à l'année dernière. C'est suffisant pour rattraper les deux mois de fermeture. Les jeux de construction, les puzzles et les jeux de société se trouvent en tête des ventes et commencent même à manquer.



Dans une autre boutique indépendante, les ventes s'envolent également, avec une hausse de 50% par rapport à 2019. Fabrication française, jeux en bois, on mise ici sur les jouets traditionnels, et les clients sont de plus en plus nombreux depuis le déconfinement. Le magasin espère les avoir fidélisés et proposera une livraison à domicile en cas de fermeture.