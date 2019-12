Noël : le match des sapins

Dans les allées des jardineries, la course aux sapins est lancée. Il n'est pas toujours évident de se mettre d'accord au moment de choisir entre sapin naturel et artificiel. Pour vous éclairer dans ce choix, nous répondons aux questions suivantes : lequel de ces deux arbres est le plus écologique ? Qu'en est-il de leur impact exact sur l'environnement ? Et quelles sont les solutions alternatives envisageables à ces deux choix ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.