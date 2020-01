Nouvelle prime de rénovation écologique : qui pourra en profiter ?

Vous comptez peut-être faire isoler votre logement ou installer des fenêtres à double vitrage et bénéficier d'une aide à la rénovation énergétique. Le crédit d'impôt transition énergétique est désormais transformé en prime qui favorise les ménages très modestes. Avec cette aide, l'objectif du gouvernement est d'atteindre 500 000 rénovations énergétiques chaque année, contre environ 300 000 en 2019.



