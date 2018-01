VIDÉO - On a testé : Stootie, l'appli d'échange de services entre voisins

"L'image de la grand-mère qui échange une réparation informatique contre un pot de confiture fait-maison, ça n'arrive jamais, ou presque", reconnaît Jean-Jacques Arnal, PDG et fondateur de Stootie, le numéro un des réseaux de proximité. Car c'est d'abord pour se simplifier le quotidien que l'on réseaute entre voisins. "L'amitié suit ou non", tranche Maryline, la quarantaine, utilisatrice de Stootie et visiblement conquise. Cette quadragénaire, qui vit seule à Paris, raconte avoir trouvé l'aide d'un voisin fort arrangeant, rien que la semaine dernière, pour venir réparer une fuite d'eau sous l'évier de la cuisine. "Ça ma coûté 15 euros. Et en moins de trois heures, l'affaire était réglée", confie-t-elle.





Pour vous mettre en relation avec d'autres riverains, l'application utilise la géolocalisation de votre téléphone mobile. Une fois connecté au réseau, il suffit de poster son annonce, un 'stoot' pour les initiés, en précisant l’objet de la mission et le montant de la rémunération, ou bien le service que vous souhaitez proposer en retour. Les sujets enfants (baby-sitting, cours particuliers, etc.) et dépannage (prêt d’outils, recherche d’artisans, conseils bricolage et informatique) ont tout particulièrement la cote. La plateforme, elle, veille au grain et vérifie chaque demande ou proposition de service avant qu'elle soit publiée. Mais, comme le souligne son concepteur, ce sont bien les utilisateurs qui définissent les usages sur l'application.