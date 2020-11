Où faudra-t-il aller pour acheter des "produits non essentiels" ?

À l'approche de l'hiver, comment s'équiper de vêtements chauds sans pouvoir les essayer ? Des solutions existent dans de nombreuses villes. À Paris par exemple, certains magasins, fermés au public, proposent de faire votre shopping à votre place. Que faire quand l'ampoule vous lâche en plein télétravail ? Bonne nouvelle, les magasins de bricolage restent ouverts.

Comment occuper ses week-ends confinés, et surtout les enfants ? On peut commander et récupérer des jouets en magasin. Pour la dentifrice, on trouve tous les produits d'hygiène en supermarché ou en parapharmacie. Si vous comptez faire une beauté pour vos prochaines visioconférences, il n'y a pas de cosmétiques en magasin. Internet reste la seule alternative.



