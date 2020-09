Paiement sans contact : les Français l'ont adopté

L'explosion du paiement sans contact est l'une des conséquences du Covid-19 dans la vie quotidienne des Français. Dans les commerces de proximité, il concerne désormais plus de neuf transactions sur dix. La crise sanitaire a balayé les derniers résistants. Pour éviter de toucher la machine à carte, de plus en plus de nos compatriotes l'ont adopté. Le passage du plafond de paiement de 30 à 50 euros a aussi accéléré le phénomène.



