Payer pour visiter un logement : attention à ces nouvelles arnaques

Et ces arnaques commencent à être bien rodées : elles ont bondi de 30% l'an passé. Pour faire face, le site internet d'annonces immobilières de Particulier à Particulier (PAP) a pris les devants et n'a pas hésité à recruter une équipe dédiée. Le but de ses membres : déceler toutes les publications frauduleuses. Résultat : sur les 600 annonces reçues chaque jour, plus d'une cinquantaine sont bloquées.

Justement, une annonce qui vient d'être mise en ligne les interpelle : "Location à Neuilly de 55 m2 pour 1050 euros". "C'est trop bas, 1000 euros sans charge, et elle est trop, trop clean pour ce prix-là. C'est plus 1400 à 1500 euros pour cette superficie", relève Marième Diallo, la responsable relation client. Dans ces cas-là, la première étape consiste à appeler le propriétaire pour vérifier l'annonce et obtenir l'acte de location. Ici sans succès. La seule solution est donc de bloquer l'annonce. "Si toutefois le propriétaire rappelle, on fait la procédure classique : demander des documents et récolter plus d'informations", indique Marième Diallo.