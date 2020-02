Payer son impôt et ses amendes chez le buraliste, c’est parti !

Chaque année, plus de 500 buralistes baissent leur rideau. Une situation qui ne s'arrange pas avec la hausse récurrente des prix du tabac. À partir de ce lundi, on peut payer ses impôts et ses amendes, ainsi que les factures de services publics, comme la cantine ou les frais d'hospitalisation, dans un bureau de tabac. Pour le moment, cette diversification est expérimentée dans une dizaine de départements, mais elle divise déjà les habitants de Noyon (Oise).



