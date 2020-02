Permis de conduire : un nouveau contrat-type dans les auto-écoles pour éviter les abus

Certains établissements surfacturent des services dont le prix est pourtant déjà encadré. Pour garantir des pratiques et des prix plus transparents, le gouvernement va imposer un contrat-type qui détaille toutes les prestations. Le but est d'éviter les pièges et les options payantes qui ne sont pas toujours clairement mentionnées. Ce contrat sera obligatoire pour toutes les auto-écoles à partir du 1er juin 2020.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.