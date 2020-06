Pour leurs vacances d’été, les Français se laissent tenter par la campagne

Le Jura est l'un des départements ruraux les plus prisés par les Français. Des espaces déserts et de nombreuses activités à découvrir entre lacs, forêts et cascades. Pour cet été, le taux d'occupation des gîtes varie entre 80 et 90%. Même constat pour les chambres d'hôtes. Cet engouement vient après une période où les réservations se sont écroulées. Alors aujourd'hui, les Français réservent en masse.



