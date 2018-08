Pourquoi vous devriez y réfléchir à deux fois avant d'acheter des tomates anciennes

Avec cette chaleur, rien de mieux qu'une bonne salade de tomates anciennes, accompagnées d'une mozzarella, non ? Avec cette séduisante idée : avec les tomates anciennes, on revient à une autre époque, on perpétue une tradition ancestrale. Bref, on se fait du bien, à la tête comme au corps. Sauf qu'en fait, la réalité est souvent bien autre. Explications.





À la fois un fruit et un légume, la tomate fait partie des aliments dont nous raffolons (14 kilos par an et par personne, tout de même). Et depuis plusieurs années, difficile de passer à côté, sur les étals des marchés et des supermarchés, des tomates anciennes. Tomate cœur de bœuf, ananas, cornue des Andes, noire de Crimée ou encore green zebra... Rien que le nom appelle au voyage. Des tomates aux formes plus séduisantes, qui semblent plus authentiques... Et qui coûtent au passage deux à trois fois plus cher qu'une tomate dite classique.