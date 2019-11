Pouvoir d'achat : à qui a profité la politique économique du gouvernement depuis 2017 ?

Le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, et les manifestations qui ont eu lieu ce week-end ont remis sur le devant de la scène l'impact des mesures économiques lancées par Emmanuel Macron depuis un an, et plus globalement depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017. Sur ce second point, une récente étude de l'Institut des politiques publiques (IPP) a montré les conséquences des mesures budgétaires sur le pouvoir d'achat des ménages depuis le début du quinquennat.

Selon l'IPP, un organisme développé dans le cadre d'un partenariat entre l'École d'économie de Paris et le Centre de recherche en économie et statistiques, les classes moyennes et les plus riches ont profité le plus de la politique gouvernementale. Les gains moyens sont en effet de 3% du revenu disponible pour les ménages des déciles 3 à 8. En revanche, les 20% les plus pauvres bénéficient pour leur part de gains plus faibles restant en moyenne inférieurs à 1%. La raison en est simple : ne payant pas d'impôts, ils n'ont donc pas bénéficié des baisses d'impôts. De leur côté, pour les 20% les plus aisés, les gains sont également faibles, à l'exception du dernier centile (1% des ménages les plus riches) qui gagne au contraire 2%, en grande partie grâce à la réforme de l'ISF.