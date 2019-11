Prime d’activité, élargissement et surcoût

En réponse aux gilets jaunes, Emmanuel Macron annonçait en décembre 2018 l'élargissement de la prime d'activité. Onze mois plus tard, le succès est tel qu'il va falloir trouver 800 millions d'euros supplémentaires pour financer cette mesure. Qui a profité de ce complément de ressources ? Nos journalistes ont rencontré deux bénéficiaires dans le Nord-Pas-de-Calais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.