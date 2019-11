Pourquoi Loïc, Thomas et Daniel ont placé leurs économies dans la privatisation de la FDJ

La vente des actions de la Française des Jeux est un succès sans précédent depuis plusieurs années à la bourse de Paris. Depuis le 7 novembre, les petits épargnants, aussi bien des cadres comme des étudiants, ont déjà souscrit pour un milliard d'euros d'actions. Ils estiment tout d'abord que l'avenir de la FDJ, en situation de monopole sur les jeux de grattage, est radieux et que le placement est donc sans risque. Ils tablent ensuite sur un rendement d'environ 3% par an, soit bien plus que le livret A, qui plafonne pour l'instant à 0,75%.

Malgré tout, les experts rappellent qu'acheter des actions ne s'improvise pas et qu'il faut bien se renseigner avant de franchir le pas.