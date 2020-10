Prix de l'eau : pourquoi varie-t-il du simple au double d'une commune à l'autre ?

Seulement 1,20 euro le mètre cube en moyenne dans les Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à 2,60 euros en Seine-et-Marne, et 2,44 euros dans l'Eure : les écarts de prix de l'eau du robinet sont considérables d'un territoire à l'autre. Il existe en effet plus de 10.000 tarifs différents sur les 36.000 communes françaises, selon le spécialiste de la gestion de l'eau Veolia. La facture moyenne de 36 euros par mois et par foyer est ainsi très variable.

Et pour cause, le prix de l'eau est fixé localement par chaque collectivité en fonction de nombreux éléments. La facture prend ainsi en compte le coût de captage et de traitement de l'eau pour la rendre potable, le coût d'acheminement et de distribution pour l'apporter jusqu'à chez vous ainsi que le coût de dépollution des eaux usées.