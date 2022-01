Prix record des carburants : des professionnels sous pression

Son camion est son outil de travail. Avec une épicerie itinérante, Adeline Jean-François sillonne les routes des Yvelines. Elle fait environ 1 000 km par semaine et doit faire au minimum un plein par semaine. Il y a un an, cela lui coûtait 600 euros par mois. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Elle doit débourser environ 700 à 750 euros pour le carburant par mois. Pour ne pas perdre ses clients, elle a choisi de ne pas répercuter cette hausse sur le prix des produits.

À l'autre bout de la France, c'est la même inquiétude. Avec 70 camions, 2,5 millions de litres de gazole sont consommés chaque année chez ce transporteur. La facture explose. Et cela vaut aussi pour ces quelques camions qui roulent au gaz. "On fait le plein à des stations qui frôlent les trois euros le kilo contre 0,85 centime il y a un an", explique Alexandre Clareton, directeur de "Transport Clareton", dans l'Hérault. Alors, pour y faire face, il a dû augmenter les tarifs. Désormais, ses clients paient sept fois plus cher. Et le directeur n'exclut pas une nouvelle hausse.