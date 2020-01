Produits d’entretien, cosmétiques, nourriture : quand les secrets des grands-mères font vendre

Et pour cause : faites le test avec une bouilloire où le calcaire a pris ses aises. Mettez-y un peu de vinaigre blanc, dont le litre coûte à peine 50 centimes. Quelques minutes plus tard, le calcaire a disparu.

Savon noir, vinaigre blanc et bicarbonate de soude : nos grands-mères utilisaient ces trois substances naturelles pour effectuer le ménage. Pendant de longues années, les produits de l’industrie, très chimiques, les ont éclipsées. Mais depuis quelque temps, elles reviennent en force, au point qu'un ménage sur deux y aurait désormais recours.

Au-delà des produits ménagers, ces produits d’antan refont aussi surface pour les cosmétiques, comme l’argile ou l’huile essentielle d’arbre à thé, bien plus efficaces que les crèmes fabriquées à la chaîne avec différents produits chimiques. A l'instar des produits d’entretien, la tendance est forte. En 2019, les cosmétiques bio ont en effet explosé les records, avec un chiffre d'affaires en croissance de 62%. "Les gens ont plus confiance en achetant des produits purs de base plutôt qu'une crème chez un revendeur ou un parfumeur où on ne sait pas ce qu'il y a dedans", explique à TF1 Sabine Sager, une employée de Biocoop.

Et côté nourriture, quoi de plus rassurant qu'un plat mijoté avec amour ? Les grandes surfaces nous promettent ainsi "des saveurs d'antan", des produits "à l'ancienne". Idem dans les restaurants, où la purée est parfois fouettée à la main et la côte de bœuf ficelée sur place. Bref, comme l’aurait fait une grand-mère…