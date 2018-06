VIDÉO - Démarchage téléphonique : une loi pour rien ?

Même inquiétude du côté de l'UFC-Que Choisir, qui révélait mercredi les résultats d'un sondage édifiant sur l'exaspération des particuliers subissant ces appels répétitifs. "Bloctel [ndlr : le dispositif du gouvernement lancé il y a deux ans pour permettre à ceux qui ne souhaitent pas être sollicités de s'inscrire sur une liste] ne fonctionne pas. Plus de 80% des gens qui disent s'être inscrits nous ont rapporté être au mieux autant démarchés qu'auparavant et pire, ce qui est paradoxal, l'être encore plus", affirme Guilhem Feniyes, chargé de mission à l'UFC-Que Choisir et invité ce jeudi sur le plateau de LCI.