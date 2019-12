Que dit l’étude de l'Insee sur les inégalités de patrimoine des Français ?

Selon l'Insee, 10% des ménages français les plus riches détiennent 50% de notre patrimoine. Ce chiffre monte jusqu'à 92% si l'on prend 50% des plus aisés. Les biens immobiliers, les actifs financiers, les actifs professionnels, ou encore le patrimoine résiduel, tout cela est inégalement réparti dans notre pays. Le rapport a conclu que les inégalités de patrimoine sont plus importantes que les inégalités de revenus. Qu'en est-il des autres pays de l'OCDE ?



