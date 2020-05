Quels sont les produits dont les ventes ont le plus augmenté pendant le confinement ?

Contrairement à ce que l'on aurait tendance à penser, il n'y a pas que les pâtes qui ont eu du succès depuis le début du confinement. Toutes les semaines, de plus en plus de surgelés et de produit pour la pâtisserie ont été vendus dans les supermarchés. Encouragé par une météo ensoleillée, l'achat de glace a aussi augmenté. En dehors de l'alimentaire, on retrouve également les tests de grossesse et les produits d'entretien, notamment les gants de ménage, les désinfectants et les liquides vaisselle.



