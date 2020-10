Reconfinement : où en sont les stocks des supermarchés ?

De longues files d'attente avant même l'ouverture d'un hypermarché ce mercredi matin près de Lyon. Les clients se pressent pour faire des provisions. Beaucoup prévoient des stocks pour ne pas vivre la même expérience qu'au mois de mars. Partout dans l'Hexagone, on voit les mêmes scènes, des files d'attente. Comme c'est le cas notamment devant un supermarché du Bas-Rhin. En région parisienne, Michel-Edouard Leclerc, patron du magasin Leclerc, a confirmé que "les consommateurs, depuis une semaine, se jettent sur les pâtes (plus 30%) et le papier WC (plus 20%)... Mais "pas de panique, il y a du stock partout", a-t-il poursuivi.



Du stock en quantité, c'est-ce que nous avons constaté aussi dans un supermarché parisien. Depuis mardi, les ventes sont en hausse et les rayons constamment réapprovisionnés. "Tout le monde peut être rassuré, les stocks dans les entrepôts sont suffisants...", a confié Dany Samad, directeur de l'hypermarché Géant Casino Paris Masséna (13e).



Cette fois-ci, la grande distribution a anticipé auprès de ses fournisseurs. C'est le cas par exemple d'un fabricant de pâtes à Chambéry qui, depuis deux jours, enregistre une hausse des commandes de 30%. Pour Jean-Philippe Lefrançois, directeur général Alpina Savoie - Chambery (Savoie), "cette augmentation de 30% ne nous met pas en difficulté aujourd'hui à la fois par rapport à nos stocks mais aussi par rapport à nos capacités de production...".



Le risque de pénurie n'est donc pas à craindre, à condition que les consommateurs restent raisonnables et ne dévalisent pas les magasins comme en mars dernier. Pour limiter l'affluence, l'enseigne Monoprix ouvre plus tôt et renforce son service de livraison.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.