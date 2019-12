Réforme des retraites : ce qui va changer pour le montant de votre future pension selon votre profil

Edouard Philippe a annoncé "étendre et améliorer la prise en compte de la pénibilité selon des critères qui seront les mêmes pour tous" en ouvrant le compte pénibilité à la fonction publique et en particulier à l'hôpital. La mise en place d'un temps partiel est aussi évoquée pour les aides soignants. Cette amélioration de la prise en compte de la pénibilité s'appliquera à celles et ceux membres de certains régimes spéciaux qui basculeront dans le régime universel mais auront droit à des points de retraite supplémentaire liés à la pénibilité.

Selon Edouard Philippe, "les femmes seront les grandes gagnantes du système universel". Avec la réforme, une majoration des droits à la retraite de 5% dès le premier enfant "et non le troisième comme aujourd'hui" sera par défaut accordée à la mère, "sauf choix contraire des parents" qui peuvent décider de se partager cette majoration. Une majoration supplémentaire de 2% sera également accordée à partir du troisième enfant.

Les Français auront "le même niveau de cotisation" sur "la totalité des revenus jusqu'à 120.000 euros", promet Edouard Philippe. "Au delà de ce montant, les plus riches paieront une cotisation de solidarité plus élevée qu'aujourd'hui qui financera non pas des droits supplémentaires pour eux mais des mesures de solidarité pour tout le monde. C'est un effort qui me paraît juste", a précisé le Premier ministre. Tous les salaires supérieurs à 120 000 euros annuel paieront donc une cotisation supplémentaire pour financer des mesures de solidarité comme par exemple la pension de retraite minimale à 1.000 euros.