Rénovation énergétique : la nouvelle prime séduit

Depuis début septembre et les annonces de la nouvelle prime rénov', Antoine Combastet, directeur de l'entreprise de rénovation énergétique "Little Worker Paris", a constaté une tendance très nette. "Il y a une augmentation des demandes. Avant, on avait seulement 2% de nos clients qui faisaient la demande de prime rénov'. ça a été élargi aux clients plus aisés et désormais, presque 12% de nos clients font de la demande pour avoir Ma prime renov'", a-t-il souligné. Selon lui, l'immense majorité en profite pour changer les fenêtres ou la chaudière.

Cette aide conséquente de l'État varie selon les revenus des ménages. Avec une règle simple, moins on gagne, plus on est aidé. Sur le site internet, les demandes ont explosé à 1 300 par jour actuellement contre 500 au début de l'année. Edourd Barthès, président de Symbiote (syndicat de la rénovation énergétique) précise : "On estime qu'il y aura entre 15 000 et 20 000 créations d'emplois dès 2021 pour répondre à la demande. Aujourd'hui, on est sur 500 000 à 600 000 chantiers sur la rénovation énergétique par an. L'an prochain, on pense que ce chiffre va être multiplié par deux". Le gouvernement a prévu une enveloppe de 2 milliards d'euros pour cette prime à la rénovation.