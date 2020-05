Réouverture des commerces : vers une grande braderie ?

Après plus de 50 jours de fermeture, les commerces vont pouvoir écouler leurs stocks d’invendus à partir du 11 mai. Pour certaine profession, le déconfinement sera marqué par un déstockage massif. Les constructeurs automobiles prévoient des rabais jusqu’à moins 30% et des facilités de paiement inédites. Le marché de la téléphonie mobile ou de la photo promet également des prix à la baisse. En revanche, il n’est pas certain de dénicher de bonnes affaires au rayon vêtements. Les soldes d’été, initialement prévus le 24 juin, pourraient être reportés. Les ténors du secteur s’y opposent, alors que les petites enseignes y sont plutôt favorables. Puis, il ne faut pas espérer une grande promotion pour les ventes d’ordinateurs et d’imprimantes. Bien utiles pour le télétravail, ils se sont plutôt bien vendus durant le confinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.