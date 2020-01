Reste à charge zéro : comment les opticiens s'adaptent à la nouvelle "guerre des lunettes"

Le "reste à charge zéro" pour les lunettes et les appareils auditifs est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Objectif : éviter que certains patients renoncent aux soins par manque de moyens. Jusqu'à présent, la dépense moyenne était en effet de 290 euros. Une somme conséquente, surtout quand on sait qu'un Français sur deux porte des lunettes.

Le dispositif oblige chaque opticien à présenter un panel de 55 montures à 30 euros maximum, avec une qualité garantie sur la monture comme pour les verres (qui doivent par exemple être anti-reflets et anti-rayures). La principale différence avec les modèles des couturiers et des créateurs vendus à un prix plus élevé ? La matière et les finitions, moins précises. La protection contre les lumières bleues est ainsi absente des modèles "reste à charge zéro".