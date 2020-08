Retour sur le bilan des vacances en Gironde

À Saint-Émilion (Gironde), l'été a été beaucoup plus calme que d'habitude. La ville a manqué cruellement de touristes étrangers, au fort pouvoir d'achat, qui n'hésitent pas à dépenser. Certains commerçants ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 30% en juillet et en août. Sur le littoral Atlantique en revanche, ils ont été ravis et même parfois épuisés par la saison. Il faut désormais se consacrer à l'arrière-saison, qui représente 10% du chiffre d'affaires.



