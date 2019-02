VIDÉO - Salon Rétromobile : le rendez-vous des amoureux des voitures de collection, découvrez les plus beaux modèles

Il est attendu par quelque 120.000 visiteurs. Le Salon Rétromobile, rendez-vous des passionnés de véhicules anciens et de collection, se tient à partir de ce mercredi 6 février (et jusqu'à dimanche 10 février), à Paris. Ils pourront voyager à travers un siècle d'histoire de l'automobile, en y admirant les 600 modèles exposés (Bédélia, Lamborghini, Citroën parmi tant d'autres) et s'informer auprès des clubs de collectionneurs, des constructeurs ou encore des vendeurs de pièces détachées notamment.





En outre, des espaces sont consacrés non seulement à une vente aux enchères de véhicules de collection, organisée par Artcurial Motocars, mais aussi à la vente de motos pour les professionnels comme les particuliers. Même si quand on aime, on ne compte pas, acheter une voiture de collection peut aussi d'avérer "une vraie bonne affaire", estime auprès de LCI Maître Jean-Baptiste le Dall, vice-président de l'Automobile club des avocats.