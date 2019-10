Les tarifs des mutuelles font le grand écart : votre département fait-il partie des plus chers ou des moins chers ?

DISPARITÉS - Les écarts moyens des tarifs des complémentaires santé peuvent dépasser 400 euros d'un département à l'autre pour un contrat similaire, selon une étude dévoilée ce mardi par le comparateur Meilleureassurance. Découvrez les Top 5 en fonction de trois profils types.

À profil et garanties équivalents, les tarifs des complémentaires santé varient d'un département à l'autre. Selon une étude du comparateur en ligne Meilleureassurance (rattaché au réseau de courtiers Meilleurtaux.com) publiée ce mardi 22 octobre, un couple de jeunes seniors souhaitant souscrire à un contrat leur apportant des "garanties renforcées" paiera ainsi en moyenne 444 euros de plus par an s'il réside à Paris que dans le Cher.

Des écarts, certes moins criants, touchent aussi les autres profils. Une famille de deux adultes et deux jeunes enfants visant des "garanties classiques" se verra ainsi proposer des contrats en moyenne 116 euros plus chers dans la capitale, encore, que dans l'Orne. Le jeune salarié cherchant également des "garanties classiques" devra quant à lui débourser en moyenne 32 euros de plus dans les Alpes-Maritimes qu'en Saône-et-Loire.