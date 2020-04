Secteur automobile : des voitures à prix cassés pour éviter l'effondrement des ventes ?

Les ventes de voitures sont en chute libre à cause de la pandémie de coronavirus. La baisse pourrait aller jusqu'à 30% pour cette année. Sur les parkings des usines, 600 000 véhicules attendent patiemment la réouverture des concessionnaires. Mais les constructeurs savent déjà qu'ils seront obligés de casser les prix pour écouler leur stock. Et les réductions consenties pourraient être très importantes.



