SEPT À HUIT LIFE - Dans les coulisses d'un tirage du Loto

Un Français sur trois y joue régulièrement dans l’espoir de devenir millionnaire. Lancée au lendemain de la Première Guerre mondiale par les Gueules cassées, la loterie, devenue Loto, est aujourd’hui le jeu le plus populaire de France. Du tirage des numéros à la remise du chèque au gagnant, immersion dans les coulisses d’une fabrique à millionnaires.



