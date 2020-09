Services publics en ligne : qui sont les bons élèves et les cancres de l'administration ?

Parmi les sites accessibles en ligne, il y en a un qui ne connaît pas les bugs, c'est celui des impôts. Ici, 100% des démarches les plus prisées sont dématérialisées, avec des taux de satisfaction élevés selon l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne lancé il y a un an par le gouvernement. Le ministère de l'Agriculture fait également partie des bons élèves. En revanche, difficile d'échanger via internet avec le ministère de la Justice. Impossible par exemple de faire une demande d'aide juridictionnelle en ligne. Il faut absolument imprimer et remplir les formulaires 15173 et 15626, et pas question de demander à les envoyer par mail. "C'est tout par voie postale", répondra le fonctionnaire sollicité. Les Echos notent que "seulement 6 des 25 procédures 'dématérialisables' le sont effectivement aujourd'hui" dans l'administration de la Justice. Avec à peine 50% de démarches dématérialisées, le ministère de l'Education nationale peut lui aussi très largement mieux faire.