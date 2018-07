VIDÉO - Si, si, des maillots de la France à deux étoiles existent déjà...

Dans une petite entreprise alsacienne, par exemple, les couturières produisent près de 60 maillots en une heure seulement. Un record de production pour cette société basée à Thann qui avait anticipé le triomphe de la bande à Deschamps et qui profite ainsi pleinement de l'effet de mode et de la recherche éperdue d'un maillot bleu de la France avec deux étoiles ; deux symboles qui ne sont pas des marques déposées et qui peuvent ainsi être repris par d'autres fabricants que le fournisseur officiel de l'équipe de France.