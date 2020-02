Smic : comment a-t-il évolué en 70 ans ?

En 2020, le Smic s'élève à 1 539 euros bruts, soit 10,15 euros de l'heure. Aujourd'hui dans l'Hexagone, plus de 2,3 millions de personnes le touchent. C'est 13% des salariés du privé. Ils étaient trois fois moins nombreux il y a 50 ans. Sur les 27 pays que compte l'Union européenne, 21 ont un salaire minimum. La France a le 6ème Smic le plus élevé au même niveau que la Belgique et l'Allemagne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.