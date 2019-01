Soldes d'hiver : la mention "Ni repris, ni échangé" est-elle légale ?

Si, en période de soldes, tout semble permis entre consommateurs, les vendeurs sont soumis à un certain nombre de règles. Outre les dates d'ouverture et de fermeture, définies par la loi, les conditions de reprise et d'échange des produits restent encadrées. Le point sur ce qui est légal, ou pas.





Grand classique des soldes, la mention "les articles soldés ne sont ni repris ni échangés", ne manquera pas de fleurir, à compter de ce mercredi 9 janvier 2019 (jusqu'au mardi 19 février), dans tous les magasins. Dans l'absolu, elle est abusive. En effet, rien ne peut empêcher l'application de la garantie des vices cachés. Concrètement, si vous achetez un téléviseur et qu'en le branchant à la maison, vous vous apercevez qu'il ne fonctionne pas, vous avez tout à fait le droit de le ramener en magasin et d'en exiger le remplacement ou le remboursement. Et ce, précise l'Institut national de la consommation (INC), "quel que soit le bien acheté (neuf ou d’occasion, en promotion ou en solde)".