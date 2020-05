Solidarité : les bons d'achat pour le déconfinement ont-ils connu le succès ?

Début avril, une initiative solidaire a été lancée dans tout le pays pour venir en aide aux petits commerçants qui avaient du baisser les rideaux. L'opération a connu un succès inattendu. De nombreux clients avaient acheté des bons d'achat utilisables lorsque les boutiques seraient ouvertes. Plus de deux millions et demi d'euros ont ainsi été récoltés pendant le confinement. Une véritable bouffée d'oxygène pour les 10 000 petits commerces qui en ont bénéficié.



